O Benfica explicou a contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião, que se realiza a 4 de março.

Depois de ter sido noticiada a existência de anúncios para a contração de figurantes para a «gala do clube de futebol português com maior número de sócios», os encarnados, na newsletter publicada no site oficial, dissseram que se tratam dos «denominados 'figurantes' de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado.»

«É apenas isso que acontece, e nada mais, até porque, felizmente, ano após ano, a nossa Gala reafirma-se como um sucesso e o espaço torna-se cada vez mais exíguo e limitado, apesar das suas grandes dimensões face às centenas de atletas, quadros, sócios e convidados institucionais presentes que abrangem um universo de cerca de 2600 pessoas», diz ainda o Benfica.

Veja toda a explicação do Benfica:

«A dimensão e a necessidade de realizar a Gala anual do Benfica num grande espaço e que seja uma transmissão televisiva de enorme produção requerem a mobilização de enormes meios e serviços.



E a exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados “figurantes” de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado.



É apenas isso que acontece, e nada mais, até porque, felizmente, ano após ano, a nossa Gala reafirma-se como um sucesso e o espaço torna-se cada vez mais exíguo e limitado, apesar das suas grandes dimensões face às centenas de atletas, quadros, Sócios e convidados institucionais presentes que abrangem um universo de cerca de 2600 pessoas.



Aproveitamos também para realçar que, no sentido de proporcionarmos que este grande momento possa ser acompanhado pelos nossos milhões de Sócios e adeptos, informamos que ao longo desse dia a BTV estará em sinal aberto para transmitir todos os diferentes momentos da Gala.»