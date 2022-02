Allano pode voltar a jogar pelo Santa Clara.

O avançado brasileiro testou positivo (canabinoides) num controlo antidoping realizado em outubro, mas ainda jogou até novembro, altura em que saiu a suspensão.

A instrução do processo foi realizada pela ADoP, sendo que o castigo de três meses foi depois aplicado pelo Colégio Disciplinar Antidopagem.

Allano esteve na porta de saída do Santa Clara, mas acabou por ficar, ainda que a trabalhar à parte, e foi entretanto reintegrado.

Cumprida a suspensão, está às ordens do treinador do Santa Clara, Mário Silva, e até pode ser utilizado nesta segunda-feira, frente ao Portimonense, no jogo que encerra a 23.ª jornada da Liga.