A FIGURA: Lincoln

Num jogo onde não despontaram grandes figuras individuais, Lincoln foi dos elementos que mais esteve em jogo. Foi o autor do golo do Santa Clara e esteve sempre envolvido nos movimentos perigosos da equipa. A abrir a segunda parte, até esteve perto do golo de cabeça (!!) mas teve pontaria a mais e acertou no poste. Além de ter dado brilho a um jogo muito batalhado, não se escondeu quando foi preciso vestir o fato-macaco, apesar de ter sido a ele que Moufi se esgueirou no golo do empate.

O MOMENTO: golo Portimonense. MINUTO 80

O Santa Clara parecia estar melhor no jogo, mas o Portimonense, mesmo nos momentos em que não estava por cima no encontro, colocou sempre muitos homens no processo ofensivo. A estratégia deu frutos. O golo do Portimonense mudou a feição de jogo e quase que embalou a equipa para uma reviravolta nos Açores.

OUTROS DESTAQUES

Cryzan: foi o protagonista no melhor momento do Santa Clara. No primeiro período do segundo tempo, Cryzan conseguiu estar em praticamente todos os lances de perigo dos açorianos, que estiveram perto do segundo golo por variadíssimas vezes. Um jogo muito esforçado de Cryzan, que trocou as voltas aos adversários com investidas vindas da lateral.

Nakajima: foi o elo de ligação de todo o jogo do Portimonense. Assistiu primorosamente Moufi para o golo do Portimonense e, ao longo de um jogo nem sempre bem jogado, foi capaz de sacar lances perigosos da cartola. É um dos médios ofensivos com mais perfume nos pés no futebol português.