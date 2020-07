James Rodríguez não esquece os três anos em que esteve ao serviço do FC Porto. A gozar um curto período de férias após o final da Liga espanhola, os azuis e brancos divulgaram uma foto do internacional colombiano nas redes sociais com a nova camisola dos azuis e brancos.



«Sempre um de nós», escreveram os dragões.





De resto, horas antes o esquerdino já tinha comentado uma publicação do emblema portista, na qual foi recordado um golo do próprio ao Benfica, em pleno estádio da Luz.



James Rodríguez foi associado ao Benfica, mas o próprio futebolista do Real Madrid desmentiu essa informação.