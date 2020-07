A situação de James Rodriguez no Real Madrid parece cada vez mais complicada.

O extremo ex-FC Porto não tem sido opção para Zidane, tendo apenas jogado um jogo dos últimos 25 na Liga Espanhola. O técnico revelou há dias que o colombiano ficou fora das opções do Real Madrid para o jogo com o Athletic, em Bilbau, por se ter recusado a viajar com a equipa e agora, após o encontro com o Alavés, em que nem sequer foi convocado, Zidane foi questionado sobre se James voltaria a jogar pelo Real Madrid.

A resposta foi curta - «Não sei» - e o ar de desagrado de Zidane foi evidente.

