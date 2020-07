Oito vitórias em oito jogos.



Desde a retoma da Liga que o Real Madrid só sabe ganhar. Desta feita, os merengues bateram o Alavés por 2-0, conservaram a distância de quatro pontos para o Barcelona na liderança do campeonato e podem ser campeões na próxima ronda.



O conjunto basco ainda chegou a assustar o conjunto da capital espanhola. Logo aos cinco minutos, Varane - que fez dupla com Militão na ausência de Ramos - evitou o golo do Alavés em cima da linha.



Praticamente na resposta, o Real Madrid melhorou com o decorrer dos minutos e chegou à vantagem numa grande penalidade por falta de Navarro sobre Mendy (substituto do lesionado Marcelo). Chamado a converter, Benzema fez o 1-0.



À passagem dos trinta minutos, Burke obrigou Courtois a aplicar-se num lance em que o árbitro Gil Manzano... se lesionou e precisou de receber assistência (ver vídeos associados ao artigo).



A formação de Zidane entrou para a segunda parte com o objetivo de resolver a partida. E consegui fazê-lo em cinco minutos. Benzema isolou-se e tocou para o desvio de Asensio. O lance foi invalidado num primeiro momento, mas o VAR inverteu a decisão da equipa de arbitragem.



O «benfiquista» Fejsa saiu aos 55 minutos e viu do banco Roberto negar o golo a Benzema. Mais tarde, o guarda-redes evitou o golo de Isco.



O Alavés continua aflito: está três pontos acima da linha de despromoção quando faltam três jornadas para o final.