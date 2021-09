O FC Porto venceu esta sexta-feira o Gil Vicente, em Barcelos (1-2), em encontro referente À 7.ª jornada da Liga 2021/22.

Mehdi Taremi inaugurou a contagem com uma obra de arte, fazendo um chapéu de a Frehli (9m), e Samuel Lino fez o empate ainda na primeira parte.

Na sequência de um penálti assinalado por mão na bola de Mbemba, o avançado do Gil Vicente atirou para a defesa de Diogo Costa, mas acabou por marcar na recarga (24m).

Já ao minuto 89, na cobrança exemplar de um livre direto, Sérgio Oliveira garantiu os três pontos para o FC Porto.

Com este resultado, os dragões continuam no segundo lugar, em igualdade pontual com o Sporting, e ficam à condição a um ponto do líder Benfica.