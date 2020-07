FIGURA: Pepelu

Foi dos pés do espanhol que o Tondela selou o triunfo na derradeira jornada da Liga, na transformação e um castigo máximo. O médio de 21 anos, emprestado pelo Levante, não tremeu e apontou o terceiro golo da época. Jogo regular, sem grande risco mas com grande capacidade de decisão. Prestação coroada com o golo.

MOMENTO: golo de Pepelu (45’)

Falta de Halliche sobre Richard, a dar ao Tondela a possibilidade de selar as contas da manutenção. Tranquilo, Ppelu não desperdiçou, esperando que o guarda-redes do conjunto de Moreira de Cónegos caísse para depois atirar para o centro da baliza. Golo que tranquilizou as hostes beirãs.

OUTROS DESTAQUES

Moufi

Jogou adaptado na lateral esquerda, e mesmo assim cumpriu. Fortíssimo fisicamente, quase não perdeu duelos e, para além de estancar o seu flanco ainda deu o seu auxílio na missão ofensiva.

Luther Singh

Mesmo parecendo completamente alheado do jogo, a realidade é que o extremo foi dos mais mexidos do Moreirense. Quando teve o esférico foi irreverente. Quase marcou de fora da área ainda na primeira parte.

João Pedro

Para além do golo apontado, que se revelou decisivo, o médio cotou-se como um elemento importante na forma como geriu o meio campo. Forte na pressão a manter a equipa compacta, foi criterioso a libertar-se do esférico.

João Aurélio

Prestação regular, premiada com o segundo golo da época. Apesar de a bola desviar em Yohan Tavares, o remate cheio de intenção tem muito mérito.