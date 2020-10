O Benfica venceu nesta segunda-feira o Belenenses, por 2-0, em encontro referente à 5.ª jornada da Liga 2020/21. Sexta vitória consecutiva dos encarnados, a quinta no campeonato português, conservando uma vantagem de cinco pontos para os adversários diretos.

Seferovic, uma das novidades no onze do Estádio da Luz, inaugurou o marcador ao sexto minuto de jogo. À entrada do último quarto de hora, Darwin fez o primeiro golo no recinto encarnado e fechou as contas.

Enquanto o Benfica ocupa o primeiro lugar, o Belenenses está na 15.ª posição da tabela classificativa da Liga, com cinco pontos.