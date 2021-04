Jean Cléber confirmou à Agência Lusa que chegou a acordo com o Marítmo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, por mútuo acordo. O vínculo do médio brasileiro ao clube madeirense terminava no final da presente temporada.



O jogador chegou ao Marítimo em 2016 e fez 89 jogos pela equipa madeirense desde então, com uma passagem pelo Centro Sportivo Alagoano pelo meio.



Na presente temporada, Jean Cléber foi utilizado em oito partidas da formação principal, para além de três no Marítimo B. Aos 30 anos, despede-se do clube insular.