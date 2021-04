Com imagens do apoio pontual de alguns adeptos na viagem para o Estádio da Luz, mensagens de incentivo entre jogadores à entrada para o relvado e outros planos dos golos da vitória por 2-1 sobre o Santa Clara, o Benfica revelou esta quarta-feira aquilo que foi além do próprio jogo frente aos açorianos.

Os encarnados triunfaram na passada segunda-feira, para a 29.ª jornada da I Liga, com estas imagens a mostrarem os bastidores pré-jogo de mais um duelo do campeonato.