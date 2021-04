O Benfica foi eliminado esta quarta-feira nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Kairat Almaty. Os encarnados perderam por 6-2, no jogo que abriu a «final eight» da prova, na Kresimir Cosic Arena, em Zadar, Croácia.

O jogo foi quase sempre jogado a alta intensidade, com o Benfica a exercer desde cedo alta pressão na quadra, apesar de o Kairat ter sido mais rematador.

O marcador, contudo, mexeu só à entrada para os últimos cinco minutos da primeira parte e com dois golos num ápice, primeiro para o Kairat. A formação cazaque aproveitou uma perda de bola fatal do guarda-redes Roncaglio perante Gadeia, o ex-Inter Movistar combinou com o ex-Benfica Fernandinho e atirou a contar para o 1-0. Contudo, nem meio minuto depois, as águias empataram: Jacaré recebeu na posição de pivô, rodou e assistiu para Afonso Jesus fazer o 1-1 ao segundo poste.

Na segunda parte, o Kairat voltou para a frente do marcador em mais um erro do Benfica. A nove minutos e 24 segundos do final, Fábio Cecílio perdeu a bola para Edson, que na cara de Roncaglio não desperdiçou, com um remate forte de pé direito, de baixo para cima.

A cerca de oito minutos do final, o guarda-redes do Kairat, Higuita, foi expulso após uma falta duríssima sobre Chishkala, mas o Benfica, já com o guarda-redes Serikov do outro lado, não conseguiu empatar nos dois minutos de situação de quatro para três. Tayebi foi quem esteve mais perto, mas o remate saiu ao poste.

Porém, o empate surgiria pouco depois de o Kairat recolocar-se com cinco homens em campo. A cinco minutos e meio do fim, Robinho serviu Tiago Brito e o internacional português assinou um remate implacável de pé direito para o 2-2.

Os encarnados ficaram muito perto da reviravolta aos 38 minutos, com Henmi a levar a bola ao poste após picá-la sobre Serikov e a ver depois Douglas Júnior, no ressalto, a evitar um autogolo em cima da linha.

Já no prolongamento, a 25 segundos do final da primeira parte, Tursagulov deu a terceira vantagem ao Kairat no jogo, com o 3-2 após um bom trabalho individual sobre Tiago Brito. Na segunda parte do prolongamento, aos 47 minutos, Gadeia bisou para o 4-2 num livre de dez metros, a castigar falta de Arthur.

Já dentro do último minuto e meio, o Benfica ficou novamente perto do golo, mas Serikov negou em cima da linha e, na saída, Fernandinho assinou o 5-2, quando a equipa de Joel Rocha já estava em cinco para quatro. Orasov acentuou depois uma derrota pesada para o Benfica, a três segundos do fim, com o 6-2 final.

Nas meias-finais, os comandados de Kaká enfrentam o vencedor do jogo entre o Barcelona (atual campeão europeu) e o FK Dobovec, que se joga às 19 horas.

Para amanhã, está agendado o duelo do Sporting contra o KPRF Moscovo, que fecha os quartos-de final, às 19 horas. Antes, joga-se o Inter Movistar-Gazprom Ugra (14h00).