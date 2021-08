A FIGURA: Koffi

O lateral costa-marfinense já havia mostrado o seu acerto numa série de ações defensivas e já mereceria precisamente por isso um destaque neste jogo. O que aconteceu ao minuto 74m foi, porém, um momento de antologia e um sério candidato a golo da jornada. Koffi fartou-se de defender e surgiu lá na frente para desequilibrar: dos seus pés saiu um golaço a coroar uma exibição muito completa.

--

O MOMENTO: minuto 74. Depois do petardo, o tiro de canhão

Se na outra baliza Gustavo Sauer havia inaugurado o marcador com um petardo, Koffi demorou pouco mais de vinte minutos a responder com o tiro de canhão. O lateral costa-marfinense driblou para o meio e do meio da rua atirou uma bomba sem hipóteses para Bracali, que acabou por fazer o resultado final.

--

OUTROS DESTAQUES:

Kiko Bondoso

Encostado à direita o extremo é uma referência no jogo ofensivo dos minhotos. No toque curto, Kiko pode desequilibrar a qualquer momento. Dar-lhe espaço é um problema para o adversário. Foi assim aos 15m, quando pôs Nuno Moreira na cara do golo.

Nuno Moreira

Teve nos pés duas boas ocasiões. Depois do desperdício aos 15m, criou aos 58m outra boa oportunidade, num remate à entrada da área que obrigou Bracali a uma boa defesa.

--

Sauer

Apesar da exibição consistente, é sobretudo pelo golo que o brasileiro merece destaque. Aos 51m, Sauer fez tudo bem: ganhou com raça na lateral sobre Kiki, entrou na área e disparou com potência e raiva com o pé esquerdo. Um grande golo que acabou por ser determinante para o resultado final.

Nathan e Hamache

O jogo do Boavista depende em boa medida do pulmão dos dois laterais. À direita e à esquerda Nathan e Hamache fizeram «piscinas» umas atrás das outras para fecharem o respetivo flanco ou criarem desequilíbrios nas transições.

Javi García

Já não tem físico para as batalhas do meio-campo? Pois bem, adapta-se a central. Uma boa solução num esquema de três centrais, já que o Boavista não pode prescindir da qualidade e experiência do espanhol.