O Benfica regressa na segunda-feira a um palco de má memória para os encarnados. A última visita ao Marítimo terminou com uma derrota (2-0) e o pedido de demissão de Bruno Lage, que viria a ser aceite por Luís Filipe Vieira.



Jorge Correa e Rodrigo Pinho marcaram os golos do triunfo madeirense, a 29 de junho, fechando um ciclo terrível para o Benfica, com apenas duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.



O desaire no reduto do Marítimo deixou os encarnados a seis pontos do líder FC Porto, que venceria pouco depois em Paços de Ferreira (0-1). Nélson Veríssimo sucedeu a Bruno Lage, de forma temporária, com Jorge Jesus a ser oficializado como novo treinador a 17 de julho.



Bruno Lage venceu 51 jogos dos 76 que realizou como treinador do Benfica, conquistando uma Liga (2018/19) e uma Supertaça de Portugal (2019).



Recorde as últimas declaraçoes de Bruno Lage enquanto técnico da equipa encarnada: