FIGURA: Joel Tagueu

Foi sempre o mais inconformado durante todo o encontro, mesmo durante uma má primeira parte do Marítimo. No segundo tempo, quando teve oportunidade, marcou por duas vezes e deu maior confiança à equipa. Com uma energia inesgotável, Joel Tagueu estava no sítio certo para cabecear para a igualdade. Depois, isolado, não teve meias medidas e disparou uma bomba para o fundo das redes, apontando o segundo dos insulares.

MOMENTO DO JOGO: Frango de Kieszek

O Marítimo deu a volta ao marcador e o Rio Ave tentava reencontrar-se na partida para tentar chegar ao empate. Num cruzamento de Marcelo Hermes, Kieszek parecia ter o lance controlado. Contudo, sem se perceber bem como, o esférico saiu-lhe das mãos e foi caprichosa e lentamente para o fundo das redes, acabando com as esperanças vilacondenses.

OUTROS DESTAQUES

Diego Lopes (Rio Ave): Animado pelos 200 jogos ao serviço do Rio Ave, Diego Lopes entrou bem no encontro e fez o que nenhum colega fazia há quatro jogos para o campeonato: marcar um golo. Contudo, tal como a equipa, acabou por baixar o ritmo e desapareceu no segundo tempo.

Amir (Marítimo): Foi segurando o ímpeto ofensivo do Rio Ave e mantendo a equipa em jogo. Com uma excelente estirada, logo a seguir ao empate, impediu que André Pereira desse nova vantagem ao Rio Ave.

Rodrigo Pinho (Marítimo): Depois de uma primeira parte apagada, abriu o livro no segundo tempo e só não fez o oitavo golo no campeonato porque Kieszek e a trave não o permitiram.