Benfica e Sporting uniram-se numa campanha contra a Covid-19 e publicaram o mesmo vídeo nas redes sociais.

Jogadores da formação encarnada e leonina, dos sub-13 aos sub-23, surgem vestidos com as cores dos emblemas de Lisboa e com o lema «Só Há Um Clube» no combate à Covid-19.

Os «jovens craques», como lhes chamam Sporting e Benfica, realizaram o vídeo em casa, pelos próprios meios, uma vez que permanecem em confinamento social, sem acesso aos centros de estágio.