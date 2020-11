Jorge Jesus convocou 22 jogadores para o embate com Marítimo desta segunda-feira, não contando ainda com Weigl, Darwin e Taarabt, infetados com covid-19.

Lista de convocados

Guarda-redes: Odysseas, Svilar e Helton;

Defesas: Ferro, Vertonghen, Jardel, João Ferreira, Gilberto, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Samaris, Everton, Gabriel, Cervi, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Pizzi e Rafa;

Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Ferreyra