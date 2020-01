Hugo Vieira e Vítor Carvalho são reforços do Gil Vicente. O avançado português, agora com 31 anos, regressa aos galos e à terra natal seis anos depois. Pouco utilizado no Sivasspor, Hugo Vieira chega a Barcelos para a uma casa onde se sente «especial e muito acarinhado». «Voltar a casa é sempre um passo em frente na minha carreira. Eu não estava a jogar tanto quanto gostaria e queria voltar, estar perto da família e neste clube que é casa. Motivou-me emocionalmente e também num ano de transição para o clube, sei que posso ajudar», salientou.

Hugo Vieira perdeu «velocidade», mas ganhou «experiência e inteligência». Diz que encontrou uma equipa «com uma qualidade acima da média» e que quer ajudar os gilistas com «golos, assistências e vitórias». «É uma equipa . No início da época ninguém diria que o Gil Vicente está como está neste momento. Estamos bem, mas temos um caminho longo para percorrer», remata. Assinou contrato até ao final da presente temporada.

Do Coritiba chega Vítor Carvalho, por empréstimo de ano e meio. Trata-se de um médio «de muita dinâmica e bom entendimento de jogo». «Procuro ajudar a equipa da melhor forma possível. Tenho boa qualidade de passe e espero contribuir para o Gil Vicente da melhor maneira possível», afirma.

O brasileiro, que já era desejado em Barcelos no início da época, salienta que vai «abraçar esta oportunidade da melhor maneira possível» para poder «evoluir bastante» e tem vindo a acompanhar «a liga portuguesa e o Gil Vicente». «O jogo parece mais rápido e está menos parado. Acho que e vou adaptar bem», conclui.