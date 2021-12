A FIGURA: Vitinha

Quem acompanhou o seu crescimento sabe que os golos são parceiros de longa data, mas completar um hat-trick em menos de meia hora na Liga é um feito de que poucos se podem gabar. Aos 21 anos, Vitinha está a tornar-se num caso muito sério no futebol nacional, que Carvalhal tem sabido potenciar com mestria. Os tubarões não devem demorar a aparecer.

O MOMENTO: de régua e esquadro para o hat-trick, minuto 26

Num jogo em que desde cedo se percebeu que a superioridade do Braga dificilmente seria rebatida, o lance do terceiro golo, apontado por Vitinha, é um exemplo perfeito daquilo que os arsenalistas são capazes quando estão em dia sim. Uma jogada bem desenhada, com grande envolvimento coletivo, que foi finalizada a preceito.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

No regresso a uma casa onde deixou saudades, voltou a dar um toque de qualidade ao ataque bracarense. Os dotes técnicos, aliados a uma leitura de jogo perspicaz, levam-no a estar em grande parte dos lances de perigo dos arsenalistas. Marcou de penálti e assistiu para o terceiro golo de Vitinha, numa jogada que merece ser vista e revista, e para o 5-0.

Roger

Foi lançado para os últimos 20 minutos do jogo, tempo suficiente para deixar a sua marca com dois golos. Veloz, destemido e com uma capacidade finalizadora, Roger continua a marcar pontos junto de Carvalhal, que o apadrinhou nesta ascensão metórica, a qual o miúdo continua a fazer por justificar.

Bruno Rodrigues

Num jogo em que a defesa do Braga foi poucas vezes posta à prova, Bruno Rodrigues destacou-se pela forma sóbria como procurou sair a jogar, com critério e qualidade no passe. Com uma estampa física que impressiona, é um jovem a ter em conta no setor recuado arsenalista.