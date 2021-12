Wilson Manafá foi operado com sucesso, informou o FC Porto.

O lateral sofreu uma rotura do tendão rotuliano e teve de se submeter a uma operação cirúrgica, na Ordem de São Francisco, no Porto.

De acordo com o clube, «o lateral direito foi operado, sem intercorrências, pelo Professor José Carlos Noronha a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito»

Manafá enfrenta agora oo período de recuperação adequado a estas lesões.