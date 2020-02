Um adepto foi detido por invadir o relvado da partida entre o Marítimo e o Desportivo das Aves, da 19.ª jornada da Liga.



Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, o indivíduo de 28 anos transpôs o muro que separa o público do relvado «com o objetivo de dirigir ao guarda-redes do Marítimo».



O adepto foi noticiado para se apresentar ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal para conhecer qual a medida de coação a ser aplicada.



A PSP termina a nota lembrando que «invadir a área de espetáculos ou aceder a zonas do recinto desportivo inacessíveis ao público em geral, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa».