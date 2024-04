Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) na receção ao Boavista:

«Vitória mais do que merecida e mais do que justa da nossa parte. A primeira parte foi monstruosa, queríamos muito regressar às vitórias depois de não conseguir nos últimos jogos, tínhamos de entrar muito fortes, agressivos. Dominámos na primeira parte em todos os aspetos, não me lembro de o Boavista chegar à nossa área. Descobrimos os espaços, fizemos um golo e penso que poderíamos ter chegado ao intervalo com uma margem maior. O Boavista é uma equipa que nunca desiste, é forte em transições e em bolas paradas. Tínhamos de ter capacidade posicional para não permitir que o Boavista fosse capaz de nos ferir. Fizemos uma segunda parte não tão boa, mas tivemos mais do que oportunidades para fazer o segundo golo. Quando não fazes há bolas paradas, algum nervosismo, receio de a equipa adversária chegar ao golo. Mas, a minha equipa manteve-se estável, pena não termos conseguido o segundo golo».

[Bruno Gaspar na esquerda] «Disse em brincadeira que o Bruno joga em qualquer posição. Jogou na esquerda porque não tínhamos defesa esquerdo, o Afonso Freitas ressentiu-se da lesão. Já esta época, esporadicamente, o tinha feito. Joga bem em qualquer lado. Sabemos que ia render e dar o que a equipa precisa».

[Classificação] «Sentimos orgulho no que tem sido o nosso percurso, na reposta fantástica que a equipa tem dado ao longo da época. Temos variabilidade de jogo, a equipa tem crescido, temos de continuar focados no nosso processo. Há mais nove pontos em disputa, focamos no que temos de fazer para em todos os jogos sermos capazes de lutar pelos pontos em disputa. Temos um desejo muito grande de conquistar os próximos três pontos».

[Situação de Tiago Silva] «O Vitória já emitiu um comunicado, a minha resposta está nesse comunicado».