Andrés Sarmiento chegou a acordo com o Vizela para a rescisão de contrato e assinou pelo América de Cali, regressando desta forma ao futebol colombiano.

O extremo de 24 anos esteve ligado ao clube português de janeiro a dezembro de 2022, terminando a ligação com um registo de 14 jogos e apenas um golo marcado com a camisola do Vizela.