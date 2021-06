Cristián Borja não faz parte dos planos do Sp. Braga para a nova época e está de saída para o Antalyaspor, apurou o Maisfutebol.



O internacional colombiano está próximo de rumar ao emblema turco a título de empréstimo, segundo foi possível saber.



O defesa de 28 anos chegou à Pedreira em janeiro deste ano envolvido no negócio de Paulinho que rumou ao Sporting e acabou por disputar 17 jogos, aproveitando a ausência por lesão de Francisco Moura.



Borja, lembre-se, tem contrato até 2025 com os bracarenses.