A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou queixa do Benfica ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou o Maisfutebol.

Esta decisão foi motivada pelas críticas à arbitragem publicadas este domingo na 'newsletter' do clube encarnado.

As queixas do Benfica surgem na sequência do empate em casa na véspera (1-1) frente ao Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da Liga.