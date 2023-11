Como tem acontecido nos últimos meses, o Conselho de Arbitragem (CA), em parceira com o canal que detém os direitos da Liga, divulgou os áudios das comunicações entre os videoárbitros e os árbitros em alguns dos lances das últimas jornadas.

O primeiro lance em análise foi o penálti revertido a Chiquinho no Estoril-Benfica. Também foi possível ouvir o áudio do Famalicão-Gil Vicente, onde o VAR chama o árbitro ao monitor para marcar penálti, mas o juiz da partida manteve a decisão de simulação na área, de forma errada, esclareceu o vice-presidente do CA, João Ferreira.

Os áudios da comunicação no possível penálti sobre Jajá no Estoril-Casa Pia e no golo anulado a Tiago Morais no Rio Ave-Boavista também foram partilhados.

A próxima sessão de partilha das comunicações entre árbitros e VAR está agendada para janeiro.

