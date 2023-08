O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as equipas nomeadas para oito dos nove jogos da jornada 3, com exceção do Moreirense-Sp. Braga, adiado para 9 de setembro devido a participação dos arsenalistas no play-off da Liga dos Campeões.

No Gil Vicente-Benfica, primeiro encontro a envolver um dos chamados «grandes», estará João Pinheiro. André Narciso dirige o Sporting-Famalicão, enquanto Fábio Veríssimo será o árbitro do Rio Ave-FC Porto.

NOMEAÇÕES CONHECIDAS PARA OS JOGOS DA 3.ª JORNADA DA LIGA:

Estrela-Estoril Praia

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Nuno Eiras

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Ferreira

Arouca-Portimonense

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Jorge Fernandes e Fábio Silva

4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Farense-Chaves

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Hélder Carvalho

AVAR: João Bento

Gil Vicente -Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Pedro Ribeiro

Boavista-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Pedro Vieira

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nuno Manso

V. Guimarães-Vizela

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Rui Cidade e Nuno Pires

4.º árbitro: André Neto

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Rui Lima

Sporting-Famalicão

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Rio Ave-FC Porto

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: David Silva

VAR: Gustavo Correia

AVAR: João Afonso