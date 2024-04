O Conselho de Arbitragem (CA) da FFP divulgou, esta quarta-feira, os árbitros nomeados para os jogos da 29.ª jornada da Liga.



Manuel Oliveira vai apitar o Gil Vicente-Sporting, duelo que abre a ronda e que está agendado para a próxima sexta-feira. O árbitro da AF Porto vai ter como auxiliares Carlos Campos e Hugo Santos enquanto Márcio Torres é o quarto árbitro. Por sua vez, André Narciso assumirá o papel de VAR.



Por seu turno, Gustavo Correia foi nomeado para o FC Porto-Famalicão, marcado para as 18h00 do próximo sábado, no Dragão. Os árbitros assistentes são Inácio Pereira e Luís Costa ao passo que João Afonso vai exercer funções de quarto árbitro. Bruno Esteves foi o VAR designado para o encontro.



Por último, Hélder Carvalho vai estar na Luz para dirigir o Benfica-Moreirense, do próximo domingo (20h30). Diogo Rosa é o quarto árbitro, Francisco Pereira e André Almeida são os assistentes enquanto Rui Costa é o VAR.



Nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para os jogos da 29.ª jornada da Liga:

Gil Vicente-Sporting

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

Vitória-Farense

Árbitro: David Silva

Assistentes: Nuno Eiras e Nelson Cunha

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Vasco Santos

AVAR:João Bessa Silva

FC Porto-Famalicão

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Bruno Jesus

Estoril-Sp. Braga

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Bruno Vieira

AVAR: Rui Cidade

Estrela-Rio Ave

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Vasco Marques

Arouca-Boavista

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Fábio Silva e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Diogo Mesquita

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Nuno Pires

Portimonense-Casa Pia

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Paulo Brás e José Mira

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Mota

AVAR: Nuno Manso

Benfica-Moreirense

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e André Almeida

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Costa

AVAR: Sérgio Jesus

Vizela-Desp. Chaves

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: João Gonçalves