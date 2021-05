O técnico do Arouca, Armando Evangelista, admitiu que os seus jogadores celebraram a subida de forma contida em Vila do Conde por «respeito» à equipa do Rio Ave.



«É normal aconteceram excessos, mas tivemos esse cuidado. O mundo é redondo. Há que saber respeitar a dor dos outros. Tivemos a preocupação de respeitar este grande clube. Ainda recentemente o Rio Ave orgulhou os portugueses pelo que conseguiu na Europa. Por isso, não fizemos mais que o nosso dever», revelou, em conferência de imprensa.



Veja a festa do plantel arouquense no relvado.