O Arouca recebe este sábado (15h00) o Portimonense, em encontro referente à 32.ª jornada da Liga. Após a derrota na visita ao Vizela, Armando Evangelista espera o regresso da sua equipa aos bons resultados.

«[A equipa] tem noção das dificuldades e isso é importante, até para as poderem preparar, mas também transmitem a confiança com que estão para as ultrapassar. Temos adversários que estarão a fazer o mesmo trabalho e com os mesmos objetivos que nós, mas estou muito confiante com o que o plantel me tem transmitido a nível de ambição no fecho desta época», vincou o treinador.

Armando Evangelista foi confrontado com o processo de inquérito instaurado ao treinador do Portimonense, considerando que «isso mexeu com o ego e a seriedade» do emblema algarvio, fazendo questão de atestar a seriedade de Paulo Sérgio.

«Quando sabemos o que queremos e o fazemos convictos de que é a coisa certa não me parece que influencie [negativamente]. O Portimonense vai querer terminar bem a época, fazer uma reta final de acordo com o valor da equipa. Acredito que as pessoas que têm uma atitude correta a vão manter independentemente de pressões, casos ou do que se possa dizer», afirmou.

Sem vencer nos últimos três jogos, o Arouca vai continuar sem o contributo de Pedro Moreira, Eboué Kouassi, Sema Velázquez, Yaw Moses e Fernando Castro, todos lesionados.