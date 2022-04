O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito ao Portimonense, relativamente ao jogo no Estádio do Dragão, a 16 de abril, em que os algarvios perderam por 7-0.

«Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 18 de abril de 2022, tendo por objeto apuramento de factualidade relacionada com eventual apresentação de equipa inferior em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN. O processo foi enviado, dia 22 de abril de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», lê-se no comunicado do organismo.

Após o jogo, relativo à 30.ª jornada, o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, foi questionado com as poupanças que fez quanto ao onze inicial e frisou que o emblema do Algarve não tinha «as condições mínimas para ser mais competitivo», dado aos castigos e lesões.

Mais tarde, nas redes sociais, o técnico esclareceu detalhadamente as opções para o duelo com o FC Porto, assumiu a importância do jogo seguinte, diante do Moreirense, e vincou que «falar em sete poupanças é pura maldade».

«William suspenso três jogos, Possignolo suspenso por cartão vermelho no jogo anterior, Wellington suspenso após festejo do golo marcado no jogo anterior (cinco amarelos), Pedrão não treinou com receio de lesão muscular», começou por escrever no Facebook.

«Quem eu segurei no banco foi o Samuel (quatro amarelos), jogou o Payam (internacional do Irão), o Ivan Angulo (quatro amarelos), jogou o Anderson (que tem vários jogos) e segurei o miúdo Relvas, que é um central que utilizo como lateral esquerdo desde a venda do Fali [Candé]. Com o Pedrão em dúvida para o Moreirense, segurei o possível único central para jogar com o Moreirense. O restante banco são sub-23... tal como o Relvas o é», apontou ainda.

Já na antevisão à última jornada, sublinhou que Shoya Nakajima também não poderia ir a jogo por estar emprestado pelos dragões e afirmou que «voltaria a fazer o mesmo».

«Os jogadores que eu poupei, intencionalmente, foram o Samuel, o Angulo e o Relvas, este porque podia ser o único central para este jogo importantíssimo», assinalou mais uma vez.

No último sábado, o Portimonense venceu mesmo o Moreirense (1-0) e praticamente assegurou a permanência.

[artigo atualizado]