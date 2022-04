Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações ma zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Moreirense, uma semana após o jogo dos algarvios no Dragão, que motivou muita conversa, devido às mudanças feitas pelo técnico na partida, de forma a poupar jogadores para a partida com os cónegos.

«A importância desta vitória não é por aí [pelas críticas que lhe foram feitas]. Como disse na antevisão, há muitos mamões, gente à procura de panelinha e de tacho, mas que nunca fizeram nada na vida. Para eles, está aqui a resposta e o meu obrigado pelo respeito que tiveram. Como também já disse, encontramo-nos nesta vida.

A nossa realidade é a que vimos neste jogo: oito miúdos dos sub-23, gente que se está a estrear em momentos de decisão, miúdos como o Saná e o Filipe Relvas que estão a crescer e, por isso, quando vejo críticas num momento de grande dificuldade como o nosso, sinceramente, dá-me vontade de rir.»