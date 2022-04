A FIGURA: Welinton Júnior

Foi feliz na forma como viu um ressalto no seu corpo fazer a bola sobrevoar Pasinato e entrar na baliza do Moreirense, mas teve o mérito de acreditar no lance obrigando Rosic a um corte em esforço que acabou em golo. Aos 55m ficou muito perto de bisar, mas Pasinato negou-lhe o golo com uma grande defesa.

O MOMENTO: ressalto trai Pasinato (14m)

O único golo de uma partida de aflitos surgiu de forma involuntária, por Welinton. Só o corte de Rosic contra o corpo do avançado brasileiro traiu Pasinato, que foi o melhor em campo em Portimão.

OUTROS DESTAQUES

Filipe Relvas

Ficou muito perto de marcar logo aos 10m, mas viu Pasinato fazer aquela que será uma das defesas da jornada. Na segunda parte voltou a ameaçar o golo, mas não foi feliz. Além do apoio ao ataque, defensivamente, o lateral-esquerdo do Portimonense esteve irrepreensível.

Samuel Portugal

Não teve muito trabalho. Mas aquela defesa a remate de Jefferson aos 88m foi fundamental para o Portimonense segurar os três pontos.

Mateus Pasinato

Fez uma defesa fenomenal aos 10m, desviando para a trave um cabeceamento fortíssimo de Filipe Relvas. Sempre atento, foi traído no golo de Welinton pela trajetória estranha da bola após o corte de Rosic contra o corpo do avançado do Portimonense. Aos 55m voltou a brilhar com uma grande defesa, a negar o bis a Wellinton.

Paulinho

O lateral do Moreirense foi dos que mais tentou fazer abanar o jogo. As subidas pelo corredor desequilibraram, como no lance em que cruzou de trivela para o quase autogolo de Pedrão.