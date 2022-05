Figura: Luiz Felipe

Não foi por ele que o Belenenses viveu uma temporada tão difícil e, em Arouca, voltou a demonstrar que tem qualidade para outros voos. Guarda-redes de boa compleição física, revelou-se atento e mostrou bons reflexos sempre que foi foi chamado a intervir.

Momento do jogo: Um falhanço que é espelho da época, minuto 86

Num jogo que perdeu o interesse competitivo bem cedo, as melhores ocasiões até pertenceram ao Arouca, que chegou a acertar no poste, mas era no Belenenses que se centravam as atenções. E o que se viu foi muito pouco para quem tinha forçosamente de ganhar para ainda poder sonhar com a manutenção. Já depois de ter chegado atrasado a um cruzamento, Mota perdeu a melhor ocasião azul aos 86 minutos, num cabeceamento, na pequena área, que saiu por cima. Foi o canto do cisne do Belenenses na Liga e, pelo que se viu em Arouca, não custa a perceber o desfecho.

Outros destaques:

Tiago Araújo

No regresso à titularidade, procurou desequilibrar no ataque com arrancadas decididas pelo flanco esquerdo do Arouca. Foi dele a primeira grande oportunidade do jogo, aos 8 minutos. Não sendo a sua especialidade, foi sempre à luta no momento de defender. Saiu, esgotado, perto do fim.

David Simão

Dentro do seu registo, sóbrio, seguro e cerebral, é dono e senhor do meio-campo do Arouca. Importante nos equilíbrios defensivos sempre que a equipa não tinha bola, pautou com critério as jogadas atacantes dos arouqueneses. No último minuto, viu Danny negar-lhe o golo.

Pedro Nuno

Foi, de longe, o elemento mais assertivo do Belenenses enquanto esteve em campo. No momento do adeus da equipa à Liga, foi dos que mais tentou deixar uma imagem positiva. Quase marcou em duas situações, num remate acrobático e num livre frontal, mas ficou-se pelas intenções.

Danny

Longe de ter realizado uma exibição de encher o olho, foi protagonista em dois momentos capitais, ao negar o golo a Antony, na primeira parte, e a David Simão, a fechar o encontro, com dois cortes providenciais.