A FIGURA: Martim Tavares

O jovem avançado voltou a saltar do banco para ser decisivo no Boavista. Lançado ao intervalo, foi sempre um dos mais interventivos no ataque axadrezado, nunca se escondendo do jogo. Foi felino ao antecipar a defesa incompleta do guarda-redes do Arouca no lance do 2-1. Pouco depois, esteve no lance que originou a expulsão de Opoku.

O MOMENTO: um vermelho que mudou o curso do jogo, minuto 10

Armando Evangelista destinou-lhe um papel importante no jogo de equilíbrios do Arouca, mas Soro acabou por desequilibrar tudo bem cedo após uma falta dura sobre Makouta, que lhe valeu a expulsão. Nada ficou como dantes dentro das quatro linhas, com o Arouca a ter de encarar o muito que restava jogar em inferioridade numérica, com todos os condicionalismos que isso acarreta.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Mujica

O golo dá um toque especial à exibição do avançado espanhol que, mesmo sem grande companhia, não deu descanso ao setor defensivo do Boavista, enquanto teve pernas para isso. Foi o espelho do espírito de sobrevivência que o Arouca mostrou ao longo da partida.

Bukia

Com o Arouca muito condicionado nas aventuras ofensivas, Bukia foi o jogador que os seus companheiros procuravam na hora meter a defesa axadrezada em sentido. Veloz e com pormenores técnicos deliciosos, voltou a ser um dos destaques dos arouquenses.

Alan Ruiz

Jogo de sacrifício do criativo do Arouca, provando que a sua influência na equipa não se fica pelo que é capaz de fazer com a bola. Alan Ruiz formou com David Simão uma dupla sólida à frente dos centrais, tendo sido também importante nos lances aéreos. Lutou muito pela bola e, quando a teve em sua posse, lançou alguns ataques prometedores.

Sebastian Pérez

É certo que passou grande parte do jogo sem ser incomodado por adversários, com o Arouca bem recuado no momento defensivo, mas o critério que procurou dar à saída de bola do Boavista foi evidente. Também tentou o golo de longa distância, obrigando Zubas a defesa apertada no lance que antecedeu o 2-1 para o Boavista.