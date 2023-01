FIGURA: Oday Dabbagh

O avançado palestiniano fez os dois golos da vitória do Arouca sobre o Estoril, este sábado. Numa tarde difícil para a prática de um melhor futebol, dada a muita chuva que afetou o relvado, o jogador de 24 anos, a cumprir a segunda época no Arouca, fez um bis inédito pelos arouquenses e valeu três pontos a abrir o ano de 2023. Primeiro, marcou num remate acrobático na área. Depois, foi só encostar após a assistência de Antony.

MOMENTO: acrobacia para desfazer o nulo (28m)

O Arouca conseguiu uma das boas jogadas do encontro quando chegou ao 1-0. Quaresma e Alan Ruiz trabalharam bem pela esquerda do ataque e o cruzamento do ex-Sporting acabou em Oday Dabbagh, depois de uma tentativa de corte de Mexer que acabou por, involuntariamente, tirar o seu colega do eixo defensivo, Bernardo Vital, do alcance da bola. Dabbagh aproveitou e concluiu o lance de forma acrobática.

OUTROS DESTAQUES

Alan Ruiz: foi dos que mais conseguiu ter alguma capacidade de reter bola e controlá-la com habilidade num relvado pesado e que dificultou várias ações dos jogadores. Está na jogada do 1-0 de Oday Dabbagh.

João Carvalho: teve certeza no passe e ganhou a maioria dos duelos que teve perante os adversários, mas a tarde foi difícil para o Estoril. Pela desvantagem que surgiu na primeira parte e pelas razões já mencionadas, do relvado às condições climatéricas.

Ismaila Soro: deu consistência ao meio campo do Arouca e possibilitou o início de criação de ocasiões à equipa.