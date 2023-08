A FIGURA: David Simão

Foi a voz de comando da equipa do Arouca durante todo o jogo, mas após a expulsão de Kouassi, que deixou a equipa da casa com menos um a partir dos 37 minutos, essa condição natural acentuou-se. Esteve nos quatro golos da equipa de Daniel Ramos: assistiu para os dois primeiros, bateu o livre do qual nasceu o autogolo de Volnei e na jogada do golo decisivo mostrou frieza e classe para manter a bola num duelo a meio-campo com um jogador do Estoril. Grande jogo, num contexto difícil, do médio de 33 anos. Decisivo!

O MOMENTO: golo de Pedro Santos. MINUTO 90+6

Face ao contexto do jogo, o empate já seria um resultado positivo para o Arouca, que conseguira anular três vantagens dos visitantes, duas delas quando já estava em inferioridade numérica. Ainda que com menos bola e mais baixos no terreno, os comandados de Daniel Ramos nunca deixaram de ter os olhos na baliza de Dani Figueira e a recompensa pela abnegação surgiu a acabar com uma finalização certeira do último jogador do Arouca a ser lançado no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Mújica: o homem-golo do Arouca em 2022/23 iniciou a nova época com o faro apurado. Três jogos e golos em todos eles. Fez o 1-1 para a equipa da casa com um belo remate de pé direito e quase bisava ainda na primeira parte, mas aí viu Dani Figueira roubar-lhe tempo e espaço para executar melhor. Foi sacrificado à hora de jogo, num momento em que Daniel Ramos procurou dar mais estabilidade à equipa.

Volnei: subiu quase sempre com critério pelo corredor direito e assistiu para o segundo e terceiro golos dos estorilistas. Infeliz na forma como a bola saída da cabeça de Opoku desviou no corpo dele no 3-3 dos arouquenses, mas pouco depois quase marcava acidentalmente (agora na baliza certa) num cruzamento direto que acabou devolvido pela barra.