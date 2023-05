O FC Porto foi a Arouca vencer a equipa local pela margem mínima (0-1), em encontro referente à 31.ª jornada da Liga 2022/23.

Iván Marcano marcou o único golo da partida, ao minuto 45, após cruzamento de Otávio na direita.

Com este resultado, os dragões continuam a quatro pontos do Benfica, a três jornadas do final do campeonato, e passam a ter cinco de vantagem sobre o Sp. Braga.

O Arouca continua no 5.º lugar, mas com o V. Guimarães a um ponto de distância, após o triunfo da formação vitoriana frente ao Vizela.