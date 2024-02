O Estrela da Amadora foi multado em 7.038 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da receção ao Desportivo de Chaves, na passada ronda da Liga.

Os tricolores foram punidos em 2.550 euros pela deflagração de potes de fumo junto do guarda-redes Hugo Souza; em 408 euros por insultos ao guardião dos flavienses; 2.040 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos e mais 2.040 euros pelas intervenções do speaker: «O speaker do CF Estrela da Amadora aos 82 minutos de jogo no seguimento da informação de uma substituição incentivou os adeptos gritando "acredita equipa, acredita Estrela". Aos 86 minutos de jogo com o jogo a decorrer informou o número de espectadores e incentivou novamente os adeptos gritando "acredita equipa"», lê-se no mapa de castigos.

Também relativa à 23.ª jornada é a multa de 561 euros aplicada ao Arouca, por «comportamento incorreto dos apanha-bolas».

O CD da FPF refere que «o comportamento dos apanha-bolas não foi uniforme para ambas as equipas durante a segunda parte, retardando a reposição de bola em mais de 3 segundos aos minutos 80 e 88 a entrega da bola à equipa visitante».

No mesmo jogo, Puma Rodríguez foi expulso por agredir Weverson, tendo sido castigado com dois jogos de suspensão. Segundo o mapa de castigos, o atacante de Famalicão «agrediu um adversário com uma cotovelada».

O internacional pelo Panamá vai, assim, falhar a receção ao Boavista e a deslocação a Guimarães.

Nos famalicenses, nota ainda para as suspensões de seis dias ao delegado João Pedro Silva e ao diretor de comunicação Pedro Reis Sá, por protestos com as equipas de arbitragem.