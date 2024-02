O FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 2.040 euros devido à demora na entrada para a segunda parte do jogo com o Gil Vicente, no passado domingo.

Segundo o mapa de castigos, o intervalo em Barcelos durou 23 minutos e o atraso dos dragões deveu-se à necessidade de prestar assistência a Pepe, que na primeira parte sofreu um golpe na cabeça e teve de jogar com uma toca.

«Questionado o delegado ao jogo, Luís Gonçalves, sobre as razões do atraso, o mesmo foi justificado com o facto do jogador n.º3, Pepe, ter sido suturado na cabeça durante o intervalo», refere o comunicado do CD.

Além disso, o FC Porto foi multado em 1.275 euros por demorar a inserir as equipas iniciais nas plataformas da Liga, sendo que o delegado dos portistas justificou a demora com a «lentidão do servidor».

Os dragões terão ainda de pagar 1.910 euros por uso de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos, além de 1.020 euros devido ao cântico «e quem não salta é lampião», vindo das bancadas.

Contas feitas, as multas à SAD azul e branca totalizam 6.245 euros.