A FIGURA: Nico Gaitán

Foi, a larga distância, o melhor elemento do Paços de Ferreira. O perfume e o toque de bola continuam intactos, a capacidade de remate também e o passe, idem. Em cima do intervalo, rematou ao poste, aos 63m voltou a ameaçar de longa distância e, aos 75m, fez o golo do empate num lance de perspicácia. Logo de seguida, serviu de bandeja Hernâni, mas o extremo desperdiçou.

O MOMENTO: Gaitán deixa tudo igual, 75m

Num jogo repleto de ocasiões de golo, o argentino foi decisivo e apontou o 1-1 final. Foi mais rápido do que todos na área e «fuzilou» as redes arouquenses.

OUTROS DESTAQUES

Rafa Mujica

É mais um dos avançados espanhóis com tremenda qualidade que têm passado no campeonato português. Chegou aos 13 golos na temporada e até poderia ter marcado o 14.o, mas atirou à barra quando esteve cara a cara com Marafona. Muito lutador, com boas movimentações e faro de golo.

Alan Ruiz

O parceiro do «tango» de Nico Gaitán. Cada toque na bola é sinónimo de classe. Tecnicamente falando é de outro patamar e ajuda o jogo do Arouca a fluir.

David Simão

Se Ruiz é o génio daquele meio-campo, David Simão é o pensador, quem organiza tudo no corredor central. Mais uma ótima exibição.