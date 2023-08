Depois da vitória por 2-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, na quinta-feira, diante do Brann, o Arouca vai entrar novamente em campo, três dias depois, para receber o Estoril.

«Temos de saber se temos os jogadores a 100 por cento ou próximo disso. Se não estiverem, não jogam. Espero sinceridade da parte deles, que me digam como estão, e, em função disso, tomar decisões muito em cima do jogo. Ainda não sei qual vai ser o onze inicial no dia de hoje», assumiu Daniel Ramos em conferência de imprensa.

O técnico quer ver um Arouca «fiel à sua imagem».

«A ideia é continuarmos a ser intensos e não mudar a forma de jogar. Aquilo que falta à equipa é gerir melhor os ritmos de jogo. É preferível descansar com bola, do que sem bola. Mas, quando estamos a defender, é sempre melhor ter um comportamento proativo e pressionante, mas temos de perceber que estamos no arranque e não o podemos fazer a toda a hora», sublinhou.

Daniel Ramos, que venceu os dois primeiros jogos em 2023/24, alertou ainda para a dificuldade do próximo adversário. «Melhor do que duas vitórias... só três. Um arranque de campeonato contra um Estoril Praia que, pelos indicadores e as contratações sonantes dos últimos dias, irá ser um adversário difícil. Demonstrou também nos jogos de pré-época e, portanto, esperamos um jogo complicado pela frente.»

O técnico arouquense avaliou também o mais recente reforço, Matías Rocha, o defesa central que vem substituir João Basso. Daniel Ramos espera que o uruguaio traga «rendimento e possibilidade de valorização e retorno futuro», e confirmou que o plantel terá, pelo menos, mais um reforço.

Além de Matías Rocha, Vitinho, Benji Michel e Pedro Moreira vão falhar a partida com o Estoril, todos por lesão.

O Arouca recebe o Estoril Praia, na jornada inaugural da Liga, às 20h30 de domingo. Siga o jogo no Maisfutebol AO MINUTO.