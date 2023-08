Está encontrado o sucessor de João Basso no centro da defesa do Arouca.

O clube da Serra da Freita anunciou nesta sexta-feira a contratação de Matías Rocha, internacional sub-20 uruguaio que vai ter a primeira experiência na Europa, aos 22 anos.

Depois de cumprir quatro épocas no Defensor Sporting, tendo feito mais de 50 jogos na primeira divisão do Uruguai, Matías Rocha assina por quatro épocas pelos arouquenses.

Na equipa de Daniel Ramos, o jogador fica com a vaga deixada no centro da defesa após a saída do capitão João Basso, que rumou ao Santos.