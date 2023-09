Daniel Ramos acredita que a visita ao FC Porto, deste domingo, será um bom teste para a equipa do Arouca.

«Se conseguirmos colocar em evidência os nossos pontos fortes, vamos criar dificuldades ao FC Porto e é por aqui que temos trabalhado. É um bom teste para nós, são este tipo de jogos que nos fazem crescer e perceber onde estamos e onde queremos jogar», defende o técnico, citado pela agência Lusa.

Confrontado com as dificuldades do FC Porto nas primeiras jornadas (uma reviravolta em Moreira de Cónegos e triunfos com golos nos descontos frente a Farense e Rio Ave), Daniel Ramos entende que essa é uma realidade partilhada por outros candidatos ao título.

«Eu diria que não é só com o FC Porto. As restantes equipas grandes têm tido dificuldades neste arranque de época, fruto de não terem ainda a ‘máquina oleada’ e de um crescimento das restantes equipas. Penso que o futebol português está a caminhar para que as equipas pequenas estejam melhor no confronto com os ‘grandes’, no geral», defende o treinador do Arouca.

Daniel Ramos deixa ainda críticas à possibilidade de perder jogadores para outros mercados, ainda abertosa, dizendo que «a instabilidade está instalada». «Não é só no Arouca, mas em todo o lado. Mexe com a cabeça do jogador, do corpo técnico, da direção, de andar à procura de reforços no mercado. Se pudesse, fechava o mercado muito mais cedo Neste momento, com o mercado fechado temos jogadores cobiçados por outros mercados, onde não fechou. Não faz sentido», lamenta.

Benji Michel, Weverson, Vitinho e Opoku falham a visita ao Dragão devido a problemas físicos. Mateus Quaresma está em dúvida para o jogo deste domingo (18h).