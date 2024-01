Daniel Sousa, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após a derrota por 3-0 frente ao Benfica, em jogo da 16.ª ronda da Liga:



«Acho que o resultado não se ajusta ao que aconteceu. Na primeira parte estivemos claramente melhor. Não melhor ou pior que o Benfica, mas sim em relação ao que foi a segunda parte. Pela criação de oportunidades e pela qualidade de jogo que colocámos em campo, acho que o resultado não é ajustado.



Quando estava 1-0, tivemos oportunidades para marcar. Se tivéssemos feito golo, o jogo teria outra história. Isso funciona em termos emocionais para as duas equipas. Como disse, não íamos abdicar da nossa forma de jogar e foi o que fizemos. Olhámos o Benfica nos olhos.



Conseguimos desbloquear a primeira linha de pressão do Benfica com o Simão e o Kouassi que atraíram os dois médios do Benfica e com os movimentos do Cristo, do Jason e do Sylla. Assim saímos da pressão do Benfica e conseguimos construir algumas jogadas que podiam ter tido outra eficácia.»



[Golo a abrir a segunda parte acabou por ser decisivo]:

«O golo não abala as ideias da equipa. Os jogadores sabem o que têm de fazer porque as coisas são trabalhadas. Há ajustes táticos que são feitos ao intervalo. O golo mexeu com a parte emocional dos jogadores. O resultado não era confortável para o Benfica até pelas ocasiões que tivemos. O 2-0 acabou por dar maior conforto ao Benfica e deixou-nos ansiosos.»