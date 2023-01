Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota por 3-0 contra o Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Em termos de organização coletivo, acho que concedemos muito pouco ao Benfica. O Benfica tem mérito no que fez. Teve uma eficácia muito em grande para o que concedemos. Em cinco remates, três deles enquadrados, o Benfica fez três golos. Com isto não quero dizer que o resultado não é justo. É justíssimo. Demonstrámos organização, mas é verdade que tivemos dificuldades em ligar o nosso jogo. Tivemos pouca profundidade e dificuldades em chegar com acutilância à área contrária.



Os golos que sofremos foram mérito das individualidades e do jogo coletivo do Benfica. O segundo golo é mérito do adversário. Há que assumi-lo. Foi pena não termos tido capacidade para chegar à baliza adversária com perigo e com a intensidade que nos caracteriza.»

[Sobre a ausência do Dabbagh]: «Não queria falar muito sobre isso. Consequências do mercado.»