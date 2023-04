Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Marítimo, para a 27.ª jornada da Liga (1-0):

«O Marítimo vendeu cara a derrota. Teve uma entrada melhor do que o Arouca, criou algumas situações de finalização. Demorámos um pouco a encontrar estabilidade, e depois o jogo passou a ser repartido. Com o nosso golo a tranquilidade passou para o nosso lado, e ficámos com capacidade para ter bola, a gerir bem os tempos de jogo e a aproveitar os espaços. Pena que, perante tantas situações de finalização, em ataque rápido, não tenhamos feito mais um golo. Provavelmente o jogo não foi tão rápido e intenso como gostaríamos, mas creio que estes três pontos nos assentam muito bem.»

[os adeptos pensam na Europa...] «É de louvar o apoio dos adeptos, que hoje compareceram. Temos um grande foco, que é o próximo jogo, com o Sporting. A semana de trabalho vai ser igual, com a mesma responsabilidade e exigência. Faltam sete jornadas, nas quais queremos ser competitivos e disputar todos os pontos, pois foi isso que nos trouxe até aqui. Não vamos mudar uma vírgula na nossa postura. Não vamos alterar nada. É claro que temos ambição dentro de nós, caso contrário não estaríamos nesta posição. Dentro dessa ambição está tudo o resto, pois foi isso que nos trouxe até aqui.»