O Arouca, que não vencia desde a primeira jornada, goleou o Boavista por 4-0, no Bessa, na 12.ª ronda da Liga.

Cristo González (2m e 23m), Rafa Mújica (39m) e Jason (72m) fizeram os golos da equipa de Daniel Sousa.

As duas equipas terminaram o jogo reduzidas a 10 jogadores, devido às expulsões de Milovanov (49m) e Tiago Morais (90+4m).

O Arouca continua no último lugar, com nove pontos, enquanto o Boavista, que averbou a quarta derrota consecutiva, é nono, com 15.

Veja o resumo do jogo: