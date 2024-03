O Arouca venceu na visita ao Desportivo de Chaves, por 5-1, esta sexta-feira, no jogo que abriu a 24.ª jornada da I Liga.

Raphael Guzzo abriu a contagem com um golaço para o Chaves (16m), mas o Arouca foi para o intervalo a vencer por 2-1, após os golos de Cristo González (35m) e Rafa Mújica (40m).

Na segunda parte, em seis minutos, o Arouca marcou mais três golos e fechou as contas, por Jason Remeseiro (47m), Mújica (49m) e Morlaye Sylla (53m).

Na classificação, o Arouca passa a somar 34 pontos e mantém-se firme no 7.º lugar. O Desportivo de Chaves é 17.º e penúltimo, com 18 pontos, mas pode cair para último, mediante o que faça o Vizela na visita ao Portimonense. Os vizelenses estão no 18.º e último lugar, com 17 pontos.