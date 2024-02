A Liga Portugal e a Associação Nacional de Treinadores Portugueses (ANTF) anunciaram que o prémio de Melhor Treinador da época 2023-24 será denominado Prémio Artur Jorge.

Esta é uma forma de as duas entidades homenagearem o primeiro treinador português a conquistar uma Taça dos Campeões Europeus (em 1986/87 ao serviço do FC Porto), que faleceu na passada quinta-feira aos 48 anos.

«Artur Jorge é um nome incontornável, um homem que ficará gravado para sempre no livro dos grandes protagonistas do futebol português, um dos treinadores que abriu as portas dos técnicos portugueses ao mundo. O seu recente desaparecimento é uma perda para todos aqueles que amam o futebol e a Liga Portugal e a ANTF não podiam deixar de lhe prestar esta mais do que justa homenagem», disse o presidente da Liga, Pedro Proença.

Por sua vez, José Pereira, presidente da ANTF, salienta que «Artur Jorge ficará para sempre ligado à história dos grandes treinadores portugueses. Foi o primeiro a conquistar a Taça dos Campeões Europeus e foi, como se percebeu nos últimos dias, um exemplo para todos os que se seguiram».

O Prémio Treinador do Ano, em 2023-24 denominado Prémio Artur Jorge, é decidido através da votação dos treinadores e capitães dos clubes participantes nas duas ligas de futebol profissional.